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VIDEO: Earl Grant After BC's Loss To Maine

Justin Rowland • EagleAction
Staff

After BC's 69-64 loss to Maine, BC head coach Earl Grant met with media to answer questions about his team's performance.

Here's that video courtesy of BCEagles.com.

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