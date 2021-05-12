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football
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Rounding up BC's most recent football offers
Justin Rowland
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EagleAction
Staff
Over the last week Boston College has extended a number of offers to new football prospects.Eagle Action rounds them all up and, as usual, shares what you need to know about each target.
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