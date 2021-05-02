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football
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Rounding up BC's most recent football offers
Justin Rowland
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EagleAction
Staff
Eagle Action is breaking down all of the new offers sent out by the BC football coaching staff.There was an emphasis on 2023 defensive backs from Texas, but multiple classes and states are represen...
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