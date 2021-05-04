{{ timeAgo('2021-05-04 10:48:51 -0500') }}
football
Edit
Braden Pegan hearing unique pitch from BC
Justin Rowland
•
EagleAction
Staff
One of the players to receive a recent scholarship offer from the Boston College coaching staff was Braden Pegan, a 6'4, 200-pound wide receiver from Ladera Ranch (Calif.) San Juan Hills.Although P...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Jvc3RvbmNvbGxlZ2Uucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL2JyYWRlbi1wZWdhbi1oZWFyaW5nLXVuaXF1ZS1waXRj
aC1mcm9tLWJjIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0g
ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1l
bnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5j
ID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9u
IG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24K
ICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMi
OwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0p
KCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczov
L3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZj
Nz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmJvc3RvbmNvbGxlZ2Uucml2YWxzLmNvbSUyRm5l
d3MlMkZicmFkZW4tcGVnYW4taGVhcmluZy11bmlxdWUtcGl0Y2gtZnJvbS1i
YyZjNT0yMDIyNzMzMDc4JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9u
b3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==