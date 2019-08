It's finally game week, and an annual milestone has arrived: The release of BC's first 2019 depth chart.



Here it is, courtesy of BC Athletics.

Quarterback

1. Anthony Brown, R-Jr

2. Dennis Grosel, R-So

2b. Matt Valecce, R-Fr

Running Back

1. AJ Dillon, Jr

2. David Bailey, So

Wide Receiver (Z)

1. Ben Glines, Grad

2. Zay Flowers, Fr

Wide Receiver (X)

1. Kobay White, R-Jr

2. Travis Levy, Jr

Tight End (1)

1. Chris Garrison, Grad

1b. Korab Idrizi, Sr

Tight End (2)

1. Jake Burt, Grad

1b. Hunter Long, R-So

Right Tackle

1. Ben Petrula, Jr

2. Hayden Mahoney, Grad

Left Tackle

1. Tyler Vrabel, R-Fr

2. Zion Johnson, Jr

Right Guard

1. John Phillips, Grad

2. Hayden Mahoney, Grad

Left Guard

1. Anthony Palazzolo, Grad

2. Zion Johnson, Jr

3. Finn Dirstine, R-Fr

Center

1. Alec Lindstrom, R-So

2. Dwayne Scott, Grad

Defensive End (1)

1. Richard Yeargin, Grad

1b. Joey Luchetti, R-Fr

3. Bryce Morais, R-Jr

Defensive End (2)

1. Marcus Valdez, R-So

1b. Brandon Barlow, R-Jr

3. Shitta Sillah, Fr

Defensive Tackle

1. Tanner Karafa, Grad

2. Ryan Betro, R-Fr

Nose Tackle

1. Kyiev Bennermon, R-Fr

2. TJ Rayam, Jr

Sam LB

1. Isaiah McDuffie, Jr

1b. Joe Sparacio, R-Fr

3. Jahmin Muse, R-So

Mike LB

1. John Lamot, R-Jr

2. Vinny DePalma, R-Fr

Will LB

1. Max Richardson, R-Jr

2. Paul Theobald, R-So

Corner (1)

1. Brandon Sebastian, R-So

2. Jason Maitre, R-Fr

2b. Josh DeBerry, Fr

Corner (2)

1. Tate Haynes, R-So

2. Elijah Jones, R-Fr

Strong Safety

1. Mehdi El Attrach, Grad

2. Jahmin Muse, R-So

Free Safety

1. Mike Palmer, R-Jr

2. Nolan Borgersen, Grad

Kickoff Specialist

1. Danny Longman, So

2. Grant Carlson, R-Jr

Field Goal Specialist

1. Aaron Boumerhi, Grad

2. Danny Longman, So

2b. John Tessitore, R-Jr

Punter

1. Grant Carlson, R-Jr

2. Danny Longman, So

Kick Return

1. Travis Levy, Jr

2. Ben Glines, Gr

3. Zay Flowers

Punt Return

1. Travis Levy, Jr

2. Kobay White, R-Jr

Longsnapper

1. Aidan Livingston, Fr

2. Evan Stewart, R-Fr

3. Vinny DePalma, R-Fr