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football
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Max Tucker Flips to BC
Justin Rowland
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EagleAction
Staff
Boston College landed a commitment from West Roxbury (Mass.) Catholic Memorial cornerback Max Tucker on Tuesday, the eve of the early signing period.
The 6'0, 188-pound prospect was committed to Akron prior to landing an offer from the Eagles.
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Rivals.com ranks Tucker a two-star (5.3 RR) prospect. Tucker had also received offers from a host of other Group of Five and FCS programs.
Tucker had just taken an official visit to Akron the previous weekend.
Catholic Memorial won a state title earlier this month.