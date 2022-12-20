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Max Tucker Flips to BC

Justin Rowland • EagleAction
Staff

Boston College landed a commitment from West Roxbury (Mass.) Catholic Memorial cornerback Max Tucker on Tuesday, the eve of the early signing period.

The 6'0, 188-pound prospect was committed to Akron prior to landing an offer from the Eagles.

Rivals.com ranks Tucker a two-star (5.3 RR) prospect. Tucker had also received offers from a host of other Group of Five and FCS programs.

Tucker had just taken an official visit to Akron the previous weekend.

Catholic Memorial won a state title earlier this month.

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