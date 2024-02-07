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2024 NSD (No. 2) Tracker

Kevin Stone • EagleAction
Staff Writer
@kstone06

It'll be much, MUCH quieter today than it was in December, but will update here if anything comes down. I've been told to expect one signing as of right now. Obviously with no HC there won't be a press conference today, but BC announced the original signings in December...

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