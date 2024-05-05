PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rounding Up BC's Latest Offers
Justin Rowland
•
EagleAction
Staff
While the transfer portal has taken over a lot of the spotlight, high school recruiting is still going to matter a lot for a program like Boston College.Here's a look at the players who have landed...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Jvc3RvbmNvbGxlZ2Uucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL3JvdW5kaW5nLXVwLWJjLXMtbGF0ZXN0LW9mZmVycyIs
CiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywK
ICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAg
fSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVh
dGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50
c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAg
Ly8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28g
d2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAi
aHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJl
bnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+
Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJk
cmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJG
JTJGYm9zdG9uY29sbGVnZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnJvdW5kaW5n
LXVwLWJjLXMtbGF0ZXN0LW9mZmVycyZjNT0yMDIyNzMzMDc4JmN2PTIuMCZj
aj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2Nv
cmUgVGFnIC0tPgoKCg==