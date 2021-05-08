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football
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Dante Lovett lands first offer and he's got connections to the school
Chris Clark
Special Contributor
One of the state of Maryland's top football programs has another young talent who has hit the radar with his first ACC offer.Boston College was the first to dispense a scholarship to 2023 cornerbac...
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