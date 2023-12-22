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BC Flips WR Jayden McGowan From South Carolina

Kevin Stone • EagleAction
Staff Writer
@kstone06

BC got more good news on Friday as another commit flipped to the Eagles.

Former Vanderbilt reciever Jayden McGowan flipped from South Carolina to BC on Friday afternoon,

"The lord says I will guide you along the best pathway for your life. i will advise you and watch over you...Psalms 32:8," https://twitter.com/jay3mg/status/1738304067074392227 he wrote on social media.

McGowan had 383 yards on 36 grabs for Vandy last year after 44 for 453 and 3 TD's in 2022.


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