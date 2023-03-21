Watch: Clips From BC's Tuesday Practice
The Boston College football team went back to work on Tuesday morning, and Kevin Stone was there on behalf of Eagle Action.
Here are some extended clips from BC's team and positional work during Tuesday's session.
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