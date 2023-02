Kevin Stone was at Conte on Eagle Action's behalf for Boston College's huge win against No. 6 Virginia on Wednesday evening, and he has plenty of video that captures the energy and excitement from the win. To start out, here's the scene at the end of the contest as the seconds tick down and fans ultimately rush the court.

After the game, Earl Grant met with reporters to discuss his big signature win against the Cavaliers. Grant said he was happy for BC's students and fan base. "The fans deserved it. Our players deserved it. Just how hard they were working."



And here are comments by Jaedn Zackery and Makai Ashton-Langford from their time meeting with the media. The two combined for 28 points, eight assists, and seven rebounds in the Eagles' 63-48 win against UVA.