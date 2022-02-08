 EagleAction - Update with 2024 ATH Brandon Davis-Swain
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Update with 2024 ATH Brandon Davis-Swain

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove sits down with athlete Brandon Davis-Swain to get an update on his recruitment, including interest in Cincinnati, Iowa and Boston College.

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