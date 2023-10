Here's all the Eagles' team and opponent numbers at the halfway point of the season...



Points per game

BC - 27.7 (166 total)

Opp - 31.7 (190 total)



First downs

Total

BC - 128

Opp - 114



Rushing

BC - 69

Opp - 45



Passing

BC - 45

Opp - 56



Penalty

BC - 14

Opp - 13



Rushing Yardage

Yards Gained Rushing

BC - 1284

Opp - 1066



Yards lost rushing

BC - 122

Opp - 90



Rushing Attempts

BC - 253

Opp - 224



Average per rush

BC - 4.6

Opp - 4.4



Average per game

BC - 193.7

Opp - 162.7



TD's rushing

BC - 11

Opp - 14



Passing Yardage

BC - 1203

Opp - 1264



Comp-Att-Int

BC - 95-171-5

Opp - 89-136-1



Average per pass

BC - 7.0

Opp - 9.3



Average per catch

BC - 12.7

Opp - 14.2



Average per game

BC - 200.5

Opp - 210.7



TD's passing

BC - 10

Opp - 12



Total offense

BC - 2365

Opp - 2240



Total plays

BC - 424

Opp - 360



Average per play

BC - 5.6

Opp - 6.2



Average per game

BC - 394.2

Opp - 373.3



Kick returns & yards

BC - 14/181

Opp - 14/246



Punt returns & yards

BC - 5/64

Opp - 3/2



Int returns/yards

BC - 1/-5

Opp - 5/42



Kick return average

BC - 12.9

Opp - 17.6



Punt return average

BC - 12.8

Opp - 0.7



Int return average

BC - -5

Opp - 8.4



Fumbles/lost

BC - 7-2

Opp - 10-5



Penalties/yards

BC - 53/455

Opp - 41/349



Average per game

BC - 75.8

Opp - 58.2



Punts/yards

BC - 24/902

Opp - 28/1137



Average per punt

BC - 37.6

Opp - 40.6



Net punt average

BC - 37.4

Opp - 34.9



Kickoffs/yards



BC - 31/1780

Opp - 33/1969



Average per kick

BC - 57.4

Opp - 59.7



Net kick average

BC - 34.7

Opp - 40.8



Time of possession/game

BC - 29:28

Opp - 29:55



3rd down conversion

BC - 40/95 (42%)

Opp - 29/68 (43%)



4th down conversions

BC - 14/20 (70%)

Opp - 4/5 (80%)



Sacks/yards

BC - 10/49

Opp - 9/63



Touchdowns scored

BC - 26

Opp - 22



Field goals/attempts

BC - 5/5

Opp - 3/3



Onside kicks

BC - 1/3

Opp - 0/0



Red Zone scores

BC - 17-19 (89%)

Opp - 22-23 (96%)



Red Zone touchdowns

BC - 15-19 (79%)

Opp - 20-23 (87%)



PAT attempts

BC - 19-21 (90%)

Opp - 25-25 (100%)



Two-point attempts

BC - 0/1

Opp - 0/0