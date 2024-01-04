Advertisement
News More News
ago football Edit

Recruiting Spotlight: RB Turbo Richard

Kevin Stone • EagleAction
Staff Writer
@kstone06

I recently caught up with one of the newest Eagles, running back Turbo Richard to ask him a few quick questions about his goals and why he chose BC.Here's what the star from South Carolina had to say:

Why did you pick BC?

"I picked BC because it is a great program and has great culture that fits me as a player."


What are your goals both personally and for the team?

"Individually I want to break the rushing record and become a star player in college football and as a team I want to win championships."

Was it a tough decision between BC and any other school when you were getting down to that final call?

"It really wasn’t that tough of a decision because I was comfortable with coach Hafley and coach Huggins, I believed Huggins would be a great coach and mentor throughout my college journey."

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement