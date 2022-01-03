 Program Alums Express Concern After UNC Blowout
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Program Alums Express Concern After UNC Blowout

Photo: Bob Donnan-USA TODAY Sports
Photo: Bob Donnan-USA TODAY Sports
Andy Backstrom • EagleAction
Publisher
@andybackstrom

Conte Forum was populated by North Carolina men’s basketball fans Sunday. It didn’t help that Boston College students were still away on winter break, but the gym was littered with UNC blue.

The Tar Heels played like they were right at home, too, using a 49-16 run in the first half to spoil the Eagles’ return to play after BC experienced a 19-day COVID-19 pause.

It was nothing short of an embarrassment for head coach Earl Grant, his staff and his players. And it was a reminder that the Eagles are more than a decade removed from their ACC glory days.

Sean Marshall was part of that run. BC made the NCAA Tournament all four years the guard was in Chestnut Hill, the last two of which the program was a member of the ACC.

Marshall, who went on to play professionally overseas and start a TBT team called Team Challenge ALS in honor of his former college roommate Pete Frates, sent out a string of tweets Sunday afternoon about BC’s lackluster performance against UNC and the trajectory of the program.

Marshall made it clear that he backs Grant and believes his energy is an upgrade from his predecessors. But he offered to help revitalize the program in any way he can, even writing that “it hurts my heart that people forget what this program once was.”

Tyrese Rice and Craig Smith, both of whom were teammates of Marshall and at BC for three NCAA Tournament appearances in the 2000s, hopped on board with similar tweets.

Earlier this season, BC brought on Dana Barros, the program’s third all-time leading scorer, as a consultant who helps with alumni engagement and stewardship of season ticket holders and donors. Barros will also be key in carrying out BC’s new Men’s Basketball Player Mentorship Program.

BC can be successful in the ACC. Marshall, Rice and Smith know that. Time will tell if and how they get involved with the program to help return the Eagles to that standard.

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