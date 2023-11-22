Advertisement
News More News
ago football Edit

Podcast: BC-Miami

Kevin Stone • EagleAction
Staff Writer
@kstone06

Eagle Action's Kevin Stone joins CanesCountry.com's Marcus Benjamin for a podcast to discuss the upcoming Boston College-Miami game, the final regular season game for both teams.

Topics include but aren't limited to: BC's two-game losing streak, QB Thomas Castellanos and his health, BC's defense, and other playmakers for the Eagles.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement