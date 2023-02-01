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NSD Live: Boston College's Jeff Hafley

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Adam Gorney checks in with Boston College head coach Jeff Hafley to break down the Eagles' 2023 recruiting class.

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