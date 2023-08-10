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Fan Day Canceled Due to Weather
Justin Rowland
•
EagleAction
Staff
Boston College had planned on having Fan Day this evening at Alumni Stadium, but there has been a change of plans due to the weather forecast.
Fan Day is officially canceled, according to an announcement by the football program. That's due to a flood watch for the area. That lasts from Thursday afternoon through Friday morning.
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