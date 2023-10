Continuing the bye week with full individual defensive stats at the halfway point. Holding off special teams until Friday...



DePalma - 49 tackles (21 UA, 28 A), 1 TFL, 1 QB hit, 1 fumble recovery



Pupel - 38 tackles (28 UA, 10 A), 2 TFL, 1 fumble recovery



Arnold - 33 tackles (17 UA, 16 A), 0.5 TFL, 2 QB hits, 1 forced fumble



Ezeiruaku - 27 tackles (13 UA, 14 A), 3 TFL, 2 sacks, 2 QB hits, 1 forced fumble



Horsley - 22 tackles (8 UA, 14 A), 1 TFL, 1 QB hit



E. Jones - 20 tackles (16 UA, 4 A), 1 INT, 4 PBU, 1 forced fumble



Baston - 18 tackles (12 UA, 6 A), 1 TFL, 1 PBU, 1 forced fumble



Cheek - 18 tackles (9 UA, 9 A), 2 PBU



Jackson - 15 tackles (12 UA, 3 A), 2 TFL



Rooks - 14 tackles (7 UA, 7 A), 2 TFL, 1.5 sacks, 2 QB hit



Okpala - 13 tackles (7 UA, 6 A), 4 TFL, 2 sacks, 1 PBU, 1 QB hit, 1 forced fumble



Banks - 11 tackles (6 UA, 5 A), 1 TFL, 1 sack, 1 fumble recovery



Blackwell - 11 tackles (5 UA, 6 A), 1 TFL, 1 QB hit



K. Johnson - 10 tackles (5 UA, 5 A), 0.5 TFL, 0.5 sacks, 1 fumble recovery



Sillah - 10 tackles (6 UA, 4 A), 3 TFL, 2 sacks, 2 QB hit



Hala - 10 tackles (6 UA, 4 A), 1 TFL, 1 sack, 1 forced fumble



V. Nelson - 7 tackles (6 UA, 1 A), 1 PBU, 1 fumble recovery



McGowan - 6 tackles, (5 UA, 1 A)



Tate - 4 tackles (4 A)



Stoudmie - 4 tackles (4 A)



Kolenge - 4 tackles (1 UA, 3 A), 1 QB hit



K. Williams - 3 tackles (2 UA, 1 A), 1 QB hit



Tucker - 2 tackles (2 UA)



Clinkscales - 2 tackles (2 UA)



Price - 1 tackle (1 UA)



Hutchins - 1 tackle (1 UA)



N. Johnson - 1 tackle (1 UA)



L. Taylor - 1 tackle (1 UA)